Политика Президент Эстонии оценил вероятность полномасштабной войны с рф и готовность к обороне

2024-12-26 11:34

Президент Эстонии Алар Карис выразил убеждение, что войны в его стране не будет, ведь "воля к обороне достаточно высока". Такое мнение Карис высказал в интервью телеканалу ETV.

Так, лидер Эстонии спросили о страхе у молодежи по поводу возможной войны и не едет ли молодежь куда-либо опасаясь вооруженного конфликта.

"Я думаю, что надо отвечать так: никуда ехать не придется, потому что войны не будет. Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высока. Об этом свидетельствуют исследования. Но мы не хотим проверять это на практике", - сказал Карис.

Он подчеркнул, что Эстония не хочет тестировать пятую статью договора НАТО или проверять, побегут ли люди, возьмут ли в руки оружие и встанут на защиту.

"Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мнения об этом не возникло", - подчеркнул Карис.