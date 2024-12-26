Политика Президент Эстонии оценил вероятность полномасштабной войны с рф и готовность к обороне

2024-12-26 11:34

Президент Эстонии Алар Карис выразил убеждение, что войны в его стране не будет, ведь "воля к обороне достаточно высока". Такое мнение Карис высказал в интервью телеканалу ETV.

Так, лидер Эстонии спросили о страхе у молодежи по поводу возможной войны и не едет ли молодежь куда-либо опасаясь вооруженного конфликта.

"Я думаю, что надо отвечать так: никуда ехать не придется, потому что войны не будет. Я уверен, что наша воля к обороне достаточно высока. Об этом свидетельствуют исследования. Но мы не хотим проверять это на практике", - сказал Карис.

Он подчеркнул, что Эстония не хочет тестировать пятую статью договора НАТО или проверять, побегут ли люди, возьмут ли в руки оружие и встанут на защиту.

"Мы этого не хотим, поэтому должны сделать все, чтобы никто сюда не пришел и чтобы даже мнения об этом не возникло", - подчеркнул Карис.

subscriber subscriber

Еще по теме

Оборонная поддержка Украины со стороны Эстонии уже превысила 500 миллонов евро

2024-12-11 12:30

Поддержка Украины в ближайшие месяцы определит будущее Европейского Союза

2024-11-08 11:32

Эстонская оборонная компания объявила о начале производства ракетных систем в Украине

2024-09-19 11:34

Эстония к началу 2025 года планирует начать массовое производство боеприпасов

2024-08-30 22:12

Еще новости в разделе "Политика"

Президент Эстонии оценил вероятность полномасштабной войны с рф и готовность к обороне

2024-12-26 11:34

Генсек НАТО настоятельно посоветовал Зеленскому воздержаться от критики Олафа Шольца

2024-12-24 13:35

Президент Панамы жестко ответил на претензии Трампа по поводу дороговизны Панамского канала

2024-12-24 09:24

Дональд Трамп пригрозил отобрать Панамский канал, если страна не перестанет взимать чрезмерную плату

2024-12-23 14:39
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Президент Эстонии оценил вероятность полномасштабной войны с рф и готовность к обороне 2024-12-26 11:34
Генсек НАТО настоятельно посоветовал Зеленскому воздержаться от критики Олафа Шольца 2024-12-24 13:35
Президент Панамы жестко ответил на претензии Трампа по поводу дороговизны Панамского канала 2024-12-24 09:24
Дональд Трамп пригрозил отобрать Панамский канал, если страна не перестанет взимать чрезмерную плату 2024-12-23 14:39