Курьезы видео У Путина провели общероссийский чемпионат по скоростному выкапыванию могил

2021-05-14 15:55

Российские скрепы, о которых неоднократнно вещал российский президент, способны вызвать не просто шок, а полный когнетивный диссонанс у любого здравомыслящего человека. И это нее шутка. Стремление показать свою удаль в РФ к концу весны настолько обострилось, что они провели чемпионат по... выкапыванию могил. На время и на скорость.

"Первый в России чемпионат по скоростной копке могил состоялся в пятницу в Новосибирске с участием восьми команд из пяти российских регионов, передает РИА Новости.

Победителями первого всероссийского турнира стали отец и сын Вадим и Сергей Головановы из Омской области, им достался главный приз в 30 тысяч рублей. Могилу они выкопали за 38 минут и 34 секунды.

Как шутят в Соцсетях, ввиду гибридной войны РФ с Украиной российским гражданам такое умение быстро и лихо копать могилы лишним совсем не будет.