Мир Второй год пандемии принесет больше смертей, чем первый, - ВОЗ

2021-05-15 09:30

 

Второй год пандемии коронавируса принесет больше летальных исходов в мире, чем в прошлом году.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«COVID-19 уже унес жизни более 3,3 млн человек. И мы на пути к тому, что второй год пандемии будет более смертоносным, чем первый», - добавил он.

По его словам большее беспокойство вызывает не только ситуация в Индии, но и, в, Непале, Вьетнаме, Таиланде и Египте. Он отметил, что единственный выход из этой ситуации - это придерживание ограничительных мер и вакцинация населения.

Кроме того глава ВОЗ призвал развитые страны пересмотреть условия по вакцинации детей и вместо их прививания предоставить вакцины от COVID-19 более нуждающимся странам.

«Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но на данном этапе я призываю пересмотреть это и, вместо этого, пожертвовать вакцины программе COVAX», - резюмировал Гебрейесус.

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