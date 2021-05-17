Мир Весенний шторм: в Эстонии стартовали международные военные учения

2021-05-17 13:43

Сегодня, 17 мая, в Эстонии стартовали крупные международные учения Kevadtorm (Весенний шторм). В военных учениях принимают участие почти семь тысяч военнослужащих, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Учения являются заключительным этапом подготовки военнослужащих срочной службы, наша цель - выпустить в резерв подразделения, которые не будут уступать своим предшественникам", - рассказал подполковник Эркки Рооснурм.

Маневры продлятся до 5 июня, за это время Силы обороны проверят взаимодействие и боеготовность подразделений. Между соединениями планируется проведение учебных боев и боевых стрельб, направленных на взаимодействие между бригадами.

В Kevadtorm принимают участие почти семь тысяч военнослужащих из Эстонии, Великобритании, Дании, Италии, Латвии, Польши, США и Франции.