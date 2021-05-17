Мир СПЕЦНАЗ В ИЗРАИЛЕ СПАС ОТ АГРЕССИВНОЙ ТОЛПЫ СЕМЬЮ И ЩЕНКА

2021-05-17 13:02

Одна еврейская семья, заехала на машине по ошибке в Умм-эль-Фахм и подверглась нападению агрессивной толпы.

Пострадавшие укрылись в местной поликлинике, но в машине остался щенок, которого забрали арабские хулиганы.

На место были направлены крупные силы полиции. Семья: папа, мама и двое детей были спасены и эвакуированы в больницу. А что же с щенком ?

Темой занялся спецназ полиции ЯСАМ и очень конкретно. Щенка нашли невредимым, объяснили, что нельзя брать чужое и прежде, чем отдать симпатягу владельцам, спецназовцы сфотографировались с ним на память.