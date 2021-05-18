Коронавирус За 24 часа вакцинировали от коронавируса более 17 тысяч украинцев, лидирует Киев

2021-05-18 14:42

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 27 454 человека.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

Количество сделанных прививок в регионах за сутки: