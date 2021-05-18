За 24 часа вакцинировали от коронавируса более 17 тысяч украинцев, лидирует Киев
2021-05-18 14:42
За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 27 454 человека.
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.
Количество сделанных прививок в регионах за сутки:
- Винницкая область - 400
- Волынская область - 481
- Днепропетровская область - 893
- Донецкая область - 1072
- Житомирская область - 571
- Закарпатская - 628 ;
- Запорожская область - 818
- Ивано-Франковская область - 726
- Киев - 1963
- Киевская область - 582
- Кировоградская область - 531
- Луганская область - 372
- Львовская область - 1091
- Николаевская область - 682
- Одесская область - 725
- Полтавская область - 422
- Ровенская область - 428
- Сумская область - 447
- Тернопольская область - 714
- Харьковская область - 962
- Херсонская область - 379
- Хмельницкая область - 792
- Черкасская область - 616
- Черновицкая область - 522
- Черниговская область - 415