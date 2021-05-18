Коронавирус За 24 часа вакцинировали от коронавируса более 17 тысяч украинцев, лидирует Киев

2021-05-18 14:42

За прошедшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 17 232 человека. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

С начала прививочной кампании было привито 948 332 человека, из них получили одну дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 27 454 человека.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.

Количество сделанных прививок в регионах за сутки:

  • Винницкая область - 400 
  • Волынская область - 481 
  • Днепропетровская область - 893 
  • Донецкая область - 1072 
  • Житомирская область - 571 
  • Закарпатская - 628 ;
  • Запорожская область - 818 
  • Ивано-Франковская область - 726 
  • Киев - 1963
  • Киевская область - 582 
  • Кировоградская область - 531 
  • Луганская область - 372 
  • Львовская область - 1091 
  • Николаевская область - 682 
  • Одесская область - 725 
  • Полтавская область - 422
  • Ровенская область - 428 
  • Сумская область - 447 
  • Тернопольская область - 714 
  • Харьковская область - 962 
  • Херсонская область - 379 
  • Хмельницкая область - 792 
  • Черкасская область - 616 
  • Черновицкая область - 522 
  • Черниговская область - 415 

 

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