Коронавирус В Украине снова быстро растет число новых случаев COVID-19

2021-05-19 10:41

В Украине за прошедшие сутки выявили 5 138 новых случаев COVID-19, 227 человек скончалось.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, больше всего новых случаев выявили в Харьковской области, Киеве, а также Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 269 человек, выздоровели - 17 102 человека.

Число новых случаев заражения в регионах:

  • Винницкая область - 128 случаев;
  • Волынская область - 193 случая;
  • Днепропетровская область - 457 случаев;
  • Донецкая область - 336 случаев;
  • Житомирская область - 115 случаев;
  • Закарпатская область - 67 случаев;
  • Запорожская область - 276 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 98 случаев;
  • г. Киев - 477 случаев;
  • Киевская область - 336 случаев;
  • Кировоградская область - 84 случая;
  • Луганская область - 111 случаев;
  • Львовская область - 239 случаев;
  • Николаевская область - 237 случаев;
  • Одесская область - 130 случаев;
  • Полтавская область - 131 случай;
  • Ровенская область - 309 случаев;
  • Сумская область - 167 случаев;
  • Тернопольская область - 108 случаев;
  • Харьковская область - 567 случаев;
  • Херсонская область - 110 случаев;
  • Хмельницкая область - 178 случаев;
  • Черкасская область - 169 случаев;
  • Черновицкая область - 62 случая;
  • Черниговская область - 53 случая.
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