Коронавирус В Украине снова быстро растет число новых случаев COVID-19

2021-05-19 10:41

В Украине за прошедшие сутки выявили 5 138 новых случаев COVID-19, 227 человек скончалось.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, больше всего новых случаев выявили в Харьковской области, Киеве, а также Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 269 человек, выздоровели - 17 102 человека.

Число новых случаев заражения в регионах: