В Украине снова быстро растет число новых случаев COVID-19
2021-05-19 10:41
В Украине за прошедшие сутки выявили 5 138 новых случаев COVID-19, 227 человек скончалось.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, больше всего новых случаев выявили в Харьковской области, Киеве, а также Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.
Также за минувшие сутки госпитализированы 2 269 человек, выздоровели - 17 102 человека.
Число новых случаев заражения в регионах:
- Винницкая область - 128 случаев;
- Волынская область - 193 случая;
- Днепропетровская область - 457 случаев;
- Донецкая область - 336 случаев;
- Житомирская область - 115 случаев;
- Закарпатская область - 67 случаев;
- Запорожская область - 276 случаев;
- Ивано-Франковская область - 98 случаев;
- г. Киев - 477 случаев;
- Киевская область - 336 случаев;
- Кировоградская область - 84 случая;
- Луганская область - 111 случаев;
- Львовская область - 239 случаев;
- Николаевская область - 237 случаев;
- Одесская область - 130 случаев;
- Полтавская область - 131 случай;
- Ровенская область - 309 случаев;
- Сумская область - 167 случаев;
- Тернопольская область - 108 случаев;
- Харьковская область - 567 случаев;
- Херсонская область - 110 случаев;
- Хмельницкая область - 178 случаев;
- Черкасская область - 169 случаев;
- Черновицкая область - 62 случая;
- Черниговская область - 53 случая.