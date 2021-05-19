Мир В Беларуси арестовали 12 сотрудников оппозиционного сайта Tut.by

2021-05-19 10:03

В Беларуси задержали 12 сотрудников оппозиционного издания Tut.by, сообщается в его Telegram-канале.

Также в издании сообщили об обыске, который прошел в офисе компании.

"У главного редактора портала Марины Золотовой обыск прошел дома, ее отвезли в ДФР", - уточняется в сообщении издания.

Со ссылкой на мужа руководителя портала сообщается о том, что к ней не допустили адвоката, "потому что сегодня не будет следственных действий" и планируют ее перевести в ИВС на Окрестина.

Среди задержанных - гендиректор, главный бухгалтер и ее заместитель, замдиректора, директор по персоналу, два заместителя главреда, одна журналистка, инженер-программист, бизнес-аналитик, начальник отдела маркетинга и один менеджер.

Также, редакция сообщила об исчезновении еще троих журналистов, которые утром приехали для освещения событий в офис Tut.by. Нет связи с Александром Чернухо (Onliner), Артемом Майоровым (Белорусы и рынок) и Еленой Довнар. При этом милиция сообщила изданию, что пропавших нет ни в одном из минских РУВД. Информации об этом нет также у ДФР и Следственного комитета.

В ДФР указывают, что компания стала в 2019 году резидентом Парка высоких технологий (ПВТ), но получала выручку, "не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ". Власти считают, что издание, воспользовавшись правительственной помощью, нанесло государству ущерб в особо крупном размере.

По данным Similarweb, TUT.BY - крупнейший новостной портал Белоруссии, он работает с 2000 года. Журналисты издания активно освещали акции протеста в республике, которые проходили в конце лета, осенью и зимой 2020 года после выборов президента. Со вчерашнего дня TUT.BY заблокирован.