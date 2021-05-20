Спорт Александр Усик отстаивает право на титульный поединок против чемпиона мира Энтони Джошуа

2021-05-20 10:22

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) отстаивает свое право провести титульный поединок против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО)

Как сообщает журналист The Athletic Майк Коппинджер в Twitter, ссылаясь на свои источники, потенциальными датами проведения боя между украинцем и британцем являются 21 и 28 августа.

Многое в этом вопросе сейчас зависит от третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

В связи с этим юристы украинца отправили официальное письмо в WBO, Top Rank, Matchroom, менеджеру Уайлдера Шелли Финкелю и юристу Фьюри с просьбой о назначении обязательной защиты и организации боя Усик – Джошуа. Украинец – обязательный претендент на титул WBO.

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