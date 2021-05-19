Мир Нетаньяху назвал два пути урегулирования конфликта в Секторе Газа

2021-05-19 17:00

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что сейчас есть два пути для обеспечения безопасности в районе Сектора Газа. Израиль не исключает ни один из них.

Об этом Нетаньяху заявил во время общения с 70 послами иностранных государств, которые находятся в Израиля, передает Newsru.co.il.

"Есть две возможности добиться спокойствия и безопасности: или оккупировать Газу, или создать фактор сдерживания. Мы не сбрасываем со счетов ни одну возможность", - заявил израильский премьер.

Также Нетаньяху прокомментировал сроки операции, которую Израиль проводит против боевиков ХАМАСа в Секторе Газа.

"Мы не стоим с секундомером. Мы стремимся к выполнению задач операции", - добавил он.

Напомним, ранее Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинских боевиков будет продолжаться еще несколько дней. При этом он отметил, что Израиль будет жестко отвечать на каждую выпущенную ракету из Сектора Газа.