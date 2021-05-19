Мир Армения заняла дополнительные позиции на границе с Азербайджаном

2021-05-19 19:40

Действия армянских военнослужащих лишают военных Азербайджана всякой инициативности, считают в Ереване.

Армянские военные развернули дополнительные позиции на приграничных участках в Сюнике и Гегаркунике, в районе продвижения азербайджанских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Армении в среду, 19 мая.

Уверждается, что такое дополнительное развертывание армянских подразделений начисто лишило азербайджанских военных даже теоретической возможности предпринять какие-либо действия.

По информации оборонного ведомства, и территории, и азербайджанские военные, и пути их снабжения полностью контролируются армянскими силами.

"В этих условиях единственным разумным может стать отступление азербайджанцев на исходные позиции", – считают в Минобороны Армении.

В целом ситуация на армяно-азербайджанской границе по состоянию на утро среду, не изменилась – она относительно спокойная.

Тем не менее, переговоры по урегулированию ситуации пока остаются в силе. В Ереване надеются, что они дадут желаемый результат.

Напомним, на прошлой неделе Ереван обвинил Баку во вторжении на территорию Армении. Министерство обороны Армении завило о попытке перемещения азербайджанских войск в сторону границы на одном из участков в Сюникской области.

Также и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился за военной помощью к президенту РФ Владимиру Путину.