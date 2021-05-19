Мир Эвакуация украинцев из Сектора Газа: в МИД сделали важное заявление о маршруте

2021-05-19 20:40

В Министерстве иностранных дел Украины определили маршрут для эвакуации украинцев с территории Сектора Газа в связи с обострением вооруженного конфликта между Палестиной с Израилем. Вывозить их будут через Египет.

Об этом сообщил во время заседания Кабинета министров в среду, 19 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинские дипломаты договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации. Решены организационные вопросы с властью Египта, откуда украинцев отправят авиарейсом за счет средств резервного фонда бюджета Украины.

Глава МИД также сообщил, что эвакуация должна состоятся на протяжении ближайших 48 часов.

"Значительная работа уже проведена. Мы сейчас выходим на финишную прямую и будем просить поддержки у причастных коллег из правительства для максимально быстрого принятия такого решения", - отметил он.

По данным МИД Украины, на территории Сектора Газа в настоящее время находятся около 1600 украинцев, 127 из которых уже изъявили желание вернуться на родину.

"Посольство Украины в Израиле уже составило списки заинтересованных в эвакуации", - добавил Дмитрий Кулеба.