Коронавирус Число новых случаев COVID-19 в Украине немного стабилизировалось

2021-05-20 11:05

За минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого. При этом немного сократилось число летальных случаев.

Как сообщили в Минздраве, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.

Отмечается, что вчера, в частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализировано - 1884 человека;

выписаны из больниц - 2821 человек;

летальных случаев - 203;

выздоровели - 16748 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 69 732 (в том числе методом ПЦР - 29509, методом ИФА - 12693) исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 27530.

За все время пандемии в Украине заболело 2 170 398 человек, выздоровели 1 916 194 лица, погибли 48 899 граждан.