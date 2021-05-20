Число новых случаев COVID-19 в Украине немного стабилизировалось

За минувшие сутки в Украине выявили 5 165 новых случаев COVID-19, что лишь немногим более, чем за сутки до этого. При этом немного сократилось число летальных случаев.
Как сообщили в Минздраве, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (489), г. Киев (433), Харьковской (429), Запорожской (311), и Киевской (295) областях.
Отмечается, что вчера, в частности, заболели 324 ребенка и 109 медработников.
Также за прошедшие сутки:
За все время пандемии в Украине заболело 2 170 398 человек, выздоровели 1 916 194 лица, погибли 48 899 граждан.