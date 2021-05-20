Мир В США обнаружили загадочное морское чудовище

2021-05-20 17:00

В США в Северной Каролине таинственный морской зверь с " ангельскими крыльями" шокировал местных жителей, когда его тело нашли на побережье, пишет Mirror

Отмечается, что загадочное существо обнаружил 42-летний Кенни Харрис.

"Я вышел на утреннюю прогулку один и увидел что-то в песке. Подойдя ближе, стало понятно, что это мертвая рыба, которая выглядела как страшное существо. Я думал, она имеет крылья - рыба была похожа на горгулью", - отметил очевидец.

Местные жители были также удивлены. Одни говорили, что это была мифическая чупакабра, другие - гибрид летучей мыши и рыбы, а несколько человек отметили сходство с драконом.

Ученые осмотрели существо и это оказалась ангельская акула. Это вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Заметим, что ранее акулы-ангелы были обычным явлением в Северной Атлантике, Средиземном и Черном морях. Но в 1980-х годах начал развиваться рыбный рынок и популяция резко сократилось.