Мир Путин пригрозил выбить зубы всем, кто хочет укусить Россию

2021-05-20 19:40

Россия не идет по пути милитаризации своей экономики, но будет жестко отвечать всем, кто попробует посягнуть на ее территории. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета Победа, сообщает Корреспондент со ссылкой на Интерфакс в четверг, 20 мая.

"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому – развитие наших Вооруженных сил. Во все времена происходит одно и то же. Как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров (Александр III – ред.), "нашей огромности боятся все", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что жаже после развала Советского Союза, когда "одна треть потенциала была утрачена, все равно для кого-то Россия слишком велика".

"Действительно потенциал колоссальный, территория остается самой большой в мире. 146 млн человек – вроде бы не так много по сравнению с теми странами, где сотни миллионов граждан проживают, а то и за миллиард заходит, но все равно это считается много. И кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, – только одной стране. Странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат", – сказал президент РФ.

На прошлой неделе Путин заявил, что Украину пытаются превратить в антипод России. По его мнению, в Украине якобы "зачищают политическое поле", что делает ее "Антироссией".

Тогда в МИД Украины ответили, что это заявление Путина свидетельствует о непонимании им внутренних процессов в Украине.