Мир Прекращения огня: Израиль отменил военные директивы и рекомендации для жителей приграничных районов Газы

2021-05-21 14:07

Перемирие в палестино-израильском конфликте вступило в силу после 11 дней взаимных ракетных обстрелов

В Израиле после прекращения огня были отменены директивы тыла, в том числе рекомендации для жителей приграничных районов Газы оставаться рядом с убежищами.

"После того как было введено прекращение огня, в пятницу в основном были отменены директивы, изданные командованием тыла в последние недели, в том числе предписывающие жителям приграничных районов Газы оставаться рядом с убежищами", - сообщает The Jerusalem Post.

При этом школы в центре и на юге Израиля остаются закрытыми. Армия обороны Израиля просит людей оставаться в боевой готовности.

Кабинет безопасности Израиля проголосовал за прекращение огня по сектору Газа. Прекращение огня вступило в силу с 02:00 пятницы, 21 мая. С этого времени не было выпущено ни одной ракеты.

При этом пресс-секретарь армии Израиля Хидай Зильберман отметил, что поскольку перемирие вступило в силу после 11 дней боев, у ЦАХАЛ были десятки самолетов и беспилотных летательных аппаратов в небе над Газой, "готовых к атаке" в случае запуска ракет.

"Мы хотели убедиться, что со стороны ХАМАС не будет значительного обстрела. Мы передали сигнал о том, что в случае значительного обстрела мы атакуем", - сказал он.