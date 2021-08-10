Политика Официальный Киев жестко отреагировал на давление на ПЦУ в Крыму, подготовлен санкционный пакет

2021-08-10 15:46

Минреинтеграции подготовило санкционный пакет в отношении лиц, преследующих Православную церковь Украины в аннексированном Крыму, сообщает пресс-служба ведомства.

"Представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в АР Крым во главе с майором М. Горевановым ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии Православной церкви Украины, который находится в с. Балки, Белогорского района. Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение", - говорится в сообщении.

Такие действия мотивировали тем, что богослужение якобы нарушает российское законодательство, а именно - решение так называемого "Министерства юстиции Республики Крым". На всех участников богослужения составили протоколы.

Официальный Киев расценивает это как очередной акт давления со стороны РФ на жителей временно оккупированного Крыма и осуждает грубое нарушение прав украинских граждан на свободу совести и вероисповедания.

"Украина будет продолжать идентифицировать причастных к подобным нарушениям для применения против них санкций. Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, препятствующих деятельности Православной церкви Украины, ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Так, предлагается применение ограничительных мер к судьям РФ и другим должностным лицам, причастным к преследованию общины ПЦУ в Крыму - в частности, к незаконному отчуждению помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Симферополе, других культовых сооружений, повреждению церковного имущества, преследованию общины.

 

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