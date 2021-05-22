Коронавирус Стало известно, кто получит новую партию вакцин CoronaVac

2021-05-22 13:30

500 000 доз вакцины CoronaVac от компании Sinovac Biotech, которые прибыли в Украину 30 апреля, прошли лабораторный контроль и были распределены по регионам Украины, куда их начнут развозить 24 мая.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Согласно решению оперативного штаба МОЗ вакцины CoronaVac из этой партии используют для прививки против COVID-19 таких приоритетных групп:

- военнослужащие ВСУ; - работники патрульной полиции, Нацгвардии, Государственной миграционной службы; - военнослужащие Госслужбы спецсвязи и защиты информации; - работники органов прокуратуры; - работники топливно-энергетического комплекса; - члены официальных делегаций на участие в XXIV зимних Олимпийских и XIII зимних Паралимпийских играх, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине, и в XXIV Дефлимпийских играх, которые состоятся в мае 2022 года в Бразилии; - работники санаторно-курортных учреждений; - граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях (приоритетно в возрасте от 65 лет, вакцинируют пункты прививок Донецкой, Луганской, Херсонской областей, расположенные на подконтрольной правительству Украины территории).

Вакцина поступила в Украину в однодозных флаконах. Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы, интервал введения которых составляет 28 дней.

Еще полмиллиона доз вакцины CoronaVac, которые прибыли в Киев 9 мая, сейчас проходят лабораторный контроль. Согласно действующему законодательству, вакцины подлежат обязательному анализу в лаборатории по контролю качества медицинских иммунобиологических препаратов Государственного экспертного центра Минздрава.