Мир Врачи объяснили, чем опасно употребление шашлыка

2021-05-22 14:30

Жирное мясо, приготовленное на открытом огне опасно для здоровья человека.

Об этом в пятницу, 22 мая, сообщает агентство УНН со ссылкой на комментарий онкологов.

По словам медиков, такое мясо содержит формальдегиды, которые могут стать причиной новообразований в пищеводе и желудке.

«Такое мясо должно употребляться как «деликатес», не на постоянной основе. Коптильные вещества могут провоцировать онкологию, это канцерогены.

Ведь не только дым - это канцероген, но и термически обработанные жиры, которые задерживают в себе те же канцерогены», - объяснили медики.

Также они добавили, что шашлык на открытом огне лучше готовить из птицы или рыбы.

«Если это будет судак, например, или это будет курица - это менее опасно», - подчеркнули они.

Ранее мы сообщали, что ​в осенне-зимний период кажется, что энергия уходит вместе со световым днем, который стремительно сокращается. На самом деле, существует целый ряд продуктов, способных хотя бы частично вернуть энергию вашему организму.

Также мы писали, что молоко считается полезным продуктом, но мы не часто задумываемся, как некоторые комбинации с этим напитком могут вызвать негативную реакцию в вашем организме.