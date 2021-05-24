Спорт Андрей Шевченко прокомментировал ничейный результат в матче с Бахрейном

2021-05-24 13:43

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Бахрейном, которой завершился первый товарищеский матч украинской команды в рамках подготовки к Евро-2020. 

"Прежде всего я хочу поблагодарить зрителей за поддержку, нам было очень приятно играть. Спасибо Харькову за такую ​​замечательную атмосферу. Для нас было важно получить информацию, в каком состоянии находятся сейчас игроки, ведь неделю назад некоторые из них отставали. Посмотрим статистику, сколько они пробежали, посмотрим, как они восстанавливаются. Я рассматриваю сегодняшнюю игру как подготовку к Евро. Команда была под нагрузками, мы не готовились непосредственно к этому матчу, мы готовимся к финальному турниру чемпионата Европы.

В целом я доволен игрой, доволен действиями молодых футболистов, они воспринимают наши требования. Недельный цикл тренировок был очень продуктивным, в футболе очень важна именно подготовка. Мы дали нагрузку футболистам и получили реакцию на нее. Теперь у нас будет несколько выходных, а потом мы соберемся 28 мая и будем готовиться ко второму контрольному матчу, а затем — к третьему. У нас будет потом очень мало времени для подготовки между этими поединками, поэтому было важно дать нагрузку именно сейчас.

Яремчук приедет на сбор и пройдет обследование. Посмотрим на его результаты. Врач с ним разговаривал, насколько известно, травма незначительна. Когда нападающий выходит, он должен забивать. Артем Довбик имел моменты, но не реализовал их. В то же время он хорошо двигался, принял участие в голевой комбинации. Ему надо прогрессировать. Сейчас говорить, что Довбик уже готов играть за сборную, еще нельзя, но у него есть качества, которые позволяют ему составить конкуренцию другим форвардам. У Степаненко небольшой ушиб. Это была плановая замена", - сказал Шевченко, передает football.ua.

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