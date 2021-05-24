Мир Генпрокуратура Польши завела уголовное дело по факту принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске

2021-05-24 15:20

Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро поручил возбудить уголовное дело по факту принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске, сообщил пресс-секретарь генпрокуратуры страны Лукаш Лапчинский, передает польская газета GazetaPrawna.

По словам Лапчинского, разбирательство будет касаться использования обмана и угрозы для захвата контроля над воздушным судном и лишения свободы его пассажиров.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 166 (захват водного или воздушного судна) и ч. 1 ст. 189 (незаконное лишение свободы) УК Польши.

В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Евросоюз ввести санкции против Белоруссии из-за посадки самолета, назвав действия Минска «беспрецедентным актом государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным». Позже посла Белоруссии вызвали в МИД Польши.

Дело после посадки борта Ryanair в Минске также завела Генеральная прокуратура Литвы.