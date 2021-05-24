Коронавирус Эпидемия "черной плесени" охватила Кашмир

2021-05-24 20:40

Еще в одном индийском регионе заявили, что постковидный мукормикоз приобрел масштабы эпидемии.

Власти индийской союзной территории Джамму и Кашмир объявили эпидемию мукормикоза, также известного как "черная плесень". Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает издание Times of India.

Отмечается, что теперь лечение грибкового заболевание должно осуществляться в соответствии с Законом об эпидемических заболеваниях 1897 года, предусматривающим особые меры борьбы с распространением эпидемий.

"Все государственные и частные медицинские учреждения должны следовать рекомендациям по скринингу, диагностике и лечению мукормикоза, изданным министерством здравоохранения и благосостояния семьи, правительством Индии и индийским Советом медицинских исследований", - говорится в заявлении Управления здравоохранения Джамму и Кашмира.

Мукормикоз или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет людям, больным диабетом, а также тем, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.

К слову, на прошлой неделе мукормикоз объявили эпидемией штаты Раджастхан и Телангана.