Мир Россиян охватила валютная паника – в стране заканчиваются доллары

2022-03-10 20:00

Рассказываем, что происходит в России и почему люди ждут в километровых очередях к банкоматам

В России стремительно уменьшается количество иностранной валюты в обороте. Граждане стоят в километровых очередях для того, чтобы успеть снять хоть какое-то количество долларов со счета.

Об этом сообщает издание GMSinfo.

Все дело в том, что недавно Центробанк РФ ограничил снятие валюты со счетов. Россияне могут получить на руки не больше 10 тыс. долларов, а все остальное – рублями по курсу.

Из-за такого наплыва желающих банкоматы пустеют в считанные минуты. Также проблем добавляет запрет на поставку долларов и евро в Россию.

По данным Центробанка, около 90% валютных счетов граждан составляют меньше 10 тыс. долларов, поэтому у их владельцев есть шанс забрать все свои деньги в американской валюте.

Но сейчас этот процесс превратился в настоящий квест, и в стране начинается валютная паника.

Курс доллара в обменниках

Лучшим курсом в российских обменниках можно считать доллар по 140-160 рублей, но все чаще встречаются предложения по 180-200 рублей за доллар.

На черном рынке также масса предложений и стоимость доллара в них доходит до 300 рублей.