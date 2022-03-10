Мир Россиян охватила валютная паника – в стране заканчиваются доллары

2022-03-10 20:00

 

Рассказываем, что происходит в России и почему люди ждут в километровых очередях к банкоматам

В России стремительно уменьшается количество иностранной валюты в обороте. Граждане стоят в километровых очередях для того, чтобы успеть снять хоть какое-то количество долларов со счета.

Об этом сообщает издание GMSinfo.

Все дело в том, что недавно Центробанк РФ ограничил снятие валюты со счетов. Россияне могут получить на руки не больше 10 тыс. долларов, а все остальное – рублями по курсу.

Из-за такого наплыва желающих банкоматы пустеют в считанные минуты. Также проблем добавляет запрет на поставку долларов и евро в Россию.

По данным Центробанка, около 90% валютных счетов граждан составляют меньше 10 тыс. долларов, поэтому у их владельцев есть шанс забрать все свои деньги в американской валюте.

Но сейчас этот процесс превратился в настоящий квест, и в стране начинается валютная паника.

Курс доллара в обменниках

Лучшим курсом в российских обменниках можно считать доллар по 140-160 рублей, но все чаще встречаются предложения по 180-200 рублей за доллар.

На черном рынке также масса предложений и стоимость доллара в них доходит до 300 рублей.

subscriber subscriber

Еще по теме

В МВД объяснили, зачем россияне хотят организовать "гуманитарные коридоры" в РФ и Беларусь

2022-03-08 19:30

«Россияне – преступники»: пленные оккупанты дали пресс-конференцию в Киеве

2022-03-06 15:30

Арестович заявил о лагерях для пленных россиян

2022-03-06 13:00

Доллар в РФ взлетел в три раза: для россиян уже ввели ограничения на продукты

2022-03-06 12:00

Еще новости в разделе "Мир"

Россиян охватила валютная паника – в стране заканчиваются доллары

2022-03-10 20:00

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ

2022-03-10 19:30

фото В России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес

2022-03-08 16:00

Anonymous взломали стримы РФ - запустили на ТВ видео бомбежки городов Украины

2022-03-07 09:01
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Россиян охватила валютная паника – в стране заканчиваются доллары 2022-03-10 20:00
Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ 2022-03-10 19:30
фото В России опустели обменники, а курс доллара взлетел до небес 2022-03-08 16:00
Anonymous взломали стримы РФ - запустили на ТВ видео бомбежки городов Украины 2022-03-07 09:01