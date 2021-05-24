Коронавирус Украина получила системы, которые могут обнаружить «индийский» штамм COVID

2021-05-24 22:00

Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине партию тест-систем для обнаружения «индийского» штамма коронавируса. Тест-системы способны обнаружить новый штамм путем ПЦР-исследования.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

По его словам, тест-системы поступили в Центр общественного здоровья Украины в конце прошлой недели. До этого Украина получала подобные тест-системы для выявления «британского» и «южноафриканского» штаммов коронавируса.

Как пояснил Радуцкий, эти тест-системы упрощают процедуру определения мутаций коронавируса на территории Украины.

«Сейчас региональные лаборатории по специальному алгоритму среди всех положительных тестов определяют несколько образцов, которые отправляют в Киев. Они проходят проверку тест-системами, и в случае, если результат на мутацию вируса положительный, отправляются в одну из трех лабораторий на подтверждение. Или к крупной фармацевтической компании, с которой заключен соответствующий договор, или в Институт молекулярной биологии и генетики, или в лондонскую клинику», - отметил он.

Ранее мы сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что все одобренные вакцины от коронавируса эффективны против всех штаммов COVID-19.