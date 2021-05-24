Мир Германия собирается разрешить транспорт с автопилотом с 2022 года

2021-05-24 21:00

 

Автобусы без водителя и другие автономные транспортные средства вскоре могут появиться на улицах Германии: депутаты в нижней палате парламента уже утвердили новые правила для автономных автомобилей с автопилотом.

Об этом сообщает DW.

Сейчас законопроект ждет утверждения в верхней палате парламента. Если его примут, он станет первой в мире правовой базой для интеграции автономных транспортных средств в регулярное движение.

Законопроект изменяет правила дорожного движения, позволяя использовать автономные транспортные средства на регулярной основе по всей Германии.

Он касается тех транспортных средств с полностью автономными системами, которые подпадают под классификацию Уровня 4, когда компьютер полностью контролирует автомобиль, и для его управления не нужен водитель-человек. До сих пор для беспилотных транспортных средств требовались специальные разрешения - в основном они были разрешены только в коммерческих и промышленных зонах.

Согласно заявлению правительства Германии, уже начиная с 2022 года законопроект позволит вводить в эксплуатацию маршрутные автобусы без водителя и автобусы общественного транспорта, которые будут ездить по установленным маршрутам.

Также автономным транспортным средствам также будет разрешено перевозить товары.

Беспилотные автомобили для массового использования также будут разрешены в обычном движении, хотя, по оценкам экспертов, потребуются годы, прежде чем эти автомобили заполнят рынок.

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