Мир Именем украинского ученого назовут улицу в столице Турции

2021-05-25 12:23

В Анкаре улицу, где расположено посольство Украины, назовут в честь украинского ученого Агатангела Крымского, сообщает ЕП со ссылкой на посла Украины в Турции Андрея Сибигу.

"Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу им. Агатангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Отныне улица, на которой находится наше посольство, будет носить его имя. Осталось завершить лишь некоторые формальности "- написал он.

По словам посла, в скором времени в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится на стадии благоустройства. Решение местных властей о его создании также принято.

"Хочу искренне поблагодарить турецкую сторону за постоянную поддержку и всестороннее содействие и помощь, которую мы всегда ощущаем. Итак, наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием "- написал Сибига.

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Известны результаты теста на наркотики победителя Евровидения-2021 Давида Дамиано 2021-05-25 11:04
В ХАМАС опровергли свою причастность к угрозам взорвать посаженный в Минске самолет 2021-05-25 10:41