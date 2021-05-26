Коронавирус В Украине третий день подряд растет число новых случаев заражения, лидирует Киев

2021-05-26 11:20

За прошедшие сутки в Украине подтвердили 3 395 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на треть больше вчерашнего показателя.

Рост заболеваемости продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

 

"Среди них – 154 ребенка и 73 медработника. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 778 человек; летальных случаев – 208; выздоровело – 14 987 человек", – говорится в сообщении.

Общее число инфицированных за время пандемии на утро среды составило 2 189 858 человек, 49 893 пациента скончались, 1 990 051 человек выздоровел.

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