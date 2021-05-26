Дарио Срна рассказал, как изменит Шахтер назначение главным тренером Роберто Де Дзерби

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился мнением о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.
По его мнению, этот специалист отлично подходит "горнякам" и он сможет дать команде результат.
"Если смотреть игру Сассуоло - она полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол.
Я уверен, с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в Сассуоло, играя на равных с любой командой в Италии, - это то, что нам нужно.
Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто - человека, который будет держать под давлением всю команду.
Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей - попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол", - сказал Срна в комментарии Футбол NEWS.