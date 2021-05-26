Спорт Дарио Срна рассказал, как изменит Шахтер назначение главным тренером Роберто Де Дзерби

2021-05-26 12:04

Директор Шахтера по футболу Дарио Срна поделился мнением о назначении Роберто Де Дзерби на пост главного тренера команды.

По его мнению, этот специалист отлично подходит "горнякам" и он сможет дать команде результат.

"Если смотреть игру Сассуоло - она полностью совпадает с нашей игрой. Роберто Де Дзерби любит молодых футболистов, любит играть в футбол.

Я уверен, с качественным футболом у нас будет результат. И то, что он показывал в Сассуоло, играя на равных с любой командой в Италии, - это то, что нам нужно.

Он очень открытый, добрый, но на поле вы увидите другого Роберто - человека, который будет держать под давлением всю команду.

Де Дзерби любит работать с утра до вечера, и я уверен, что все наши футболисты с ним обретут второе дыхание и сумеют добиться наших целей - попасть в Лигу Чемпионов, выиграть чемпионат Украины и демонстрировать атакующий и красивый футбол", - сказал Срна в комментарии Футбол NEWS.

subscriber subscriber

Еще по теме

Новым главным тренером Шахтера станет экс-игрок Милана и Наполи Роберто Де Дзерби

2021-05-11 13:24

Луиш Каштру уходит из Шахтера показав худший результат за последние 13 лет

2021-05-10 10:41

Итальянец Роберто Де Дзерби может заменить Каштру на тренерском мостике Шахтера

2021-04-27 15:43

Йожеф Сабо пояснил, почему Динамо и Шахтер в новую Суперлигу не позовут

2021-04-21 10:22

Еще новости в разделе "Спорт"

Дарио Срна рассказал, как изменит Шахтер назначение главным тренером Роберто Де Дзерби

2021-05-26 12:04

Украинская Премьер-лига назвала дату начала сезона 2021-2022

2021-05-25 21:20

Первые в мире: "Динамо" предложит фанатам новейшую цифровую услугу

2021-05-24 17:20

Андрей Шевченко прокомментировал ничейный результат в матче с Бахрейном

2021-05-24 13:43
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Дарио Срна рассказал, как изменит Шахтер назначение главным тренером Роберто Де Дзерби 2021-05-26 12:04
Украинская Премьер-лига назвала дату начала сезона 2021-2022 2021-05-25 21:20
Первые в мире: "Динамо" предложит фанатам новейшую цифровую услугу 2021-05-24 17:20
Андрей Шевченко прокомментировал ничейный результат в матче с Бахрейном 2021-05-24 13:43