Политика Президент Польши прямым текстом заявил, что Россия - ненормальная страна

2021-05-27 10:22

Президент Польши Анджей Дуда во время своего визита к линии разграничения между Грузией и Южной Осетией обвинил Россию в агрессивных действиях и нарушении международного права, а также подчеркнул, что это "ненормальная страна", сообщает RMF24.

"Россия - ненормальная страна, это страна-агрессор", - цитирует его СМИ.

По словам польского президента, действия России "приводят к разрушению государств, приводят к ситуации войны, когда люди погибают или получают ранения".

Дуда отметил, что если бы российская сторона соблюдала международное право, "таких ситуаций, как создание этой территории, оккупированной Россией, что называется Цхинвальским регионом, никогда бы не произошло".

Также, Дуда призвал к "решительным действиям со стороны международного сообщества".

"В следующем году Польша примет председательство в ОБСЕ. Мы будем говорить об этих вопросах, мы поднимем их на Генеральной Ассамблее ООН или на Совете по правам человека ООН", - пообещал глава государства.

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