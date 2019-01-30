Политика Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД

2019-01-30 15:45 81

Посол Польши в Украине Ян Пекло завершает свою дипломатическую каденцию и покидает страну.

"Сегодня официально попрощался или, вернее, сказал "до свидания" Яну Пекло, который завершает свою каденцию в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине.

Два крайних года нам приходилось тесно контактировать, плодотворно сотрудничать, решать непростые вопросы. Были и сложные моменты, кое-что не удалось сделать несмотря на добрую волю и совместные усилия", - сообщил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, екло был и остается "добрым другом нашей страны, достойным представителем Польского народа, прирожденным аналитиком, незаурядной творческой личностью".

Вместо него президент Польши Анджей Дуда назначил послом в Украине заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого.

НАША СПРАВКА:

Ян Пекло назначен послом Польши в Украине в октябре 2016 года. До этого возглавлял Фонд польско-украинского сотрудничества PAUCI. О его отзыве стало известно 19 декабря, на родину он отправится 31 января.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

У Меркель заявили, что Северный поток-2 прошел точку невозврата - его не остановить

2019-01-18 10:39 951

Посол США признал, что разослал немецким бизнесменам письма с угрозами

2019-01-16 12:43 834

Путин хочет прекратить транзит газа через Украину - посол США

2019-01-15 21:30 2133

В 2019 году в Украине начнет работу посол ООН

2019-01-14 18:00 792

Еще новости в разделе "Политика"

Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД

2019-01-30 15:45 81

У Трампа заявили, что не станут посылать армию для свержения режима Мадуро

2019-01-30 14:46 309

У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ

2019-01-30 13:45 195

"Те украли и эти украли" - Кабмин Гройсмана отменил завышенные в три раза тарифы на газ для населения

2019-01-30 12:16 522
Все статьи раздела "Политика"

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД 2019-01-30 15:45 81
У Трампа заявили, что не станут посылать армию для свержения режима Мадуро 2019-01-30 14:46 309
У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ 2019-01-30 13:45 195
"Те украли и эти украли" - Кабмин Гройсмана отменил завышенные в три раза тарифы на газ для населения 2019-01-30 12:16 522

Лента

15:45 Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД
15:14 Несмотря на войну товарооборот между Украиной и РФ быстро растет
14:46 У Трампа заявили, что не станут посылать армию для свержения режима Мадуро
14:13 Сгоревший на Крещатике Центральный гастроном перестроят в ТРЦ
13:45 У Луценко задумали проверять украинцев на полиграфе на предмет пособничества РФ
КАРТА 13:12 Сегодня днем в Украине будет тепло +10°C, но дождливо
13:09 НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2018» в номинации «Жилой комплекс года»
12:44 В споре с Вашингтоном Китай заручился поддержкой Макрона и Конте
12:16 "Те украли и эти украли" - Кабмин Гройсмана отменил завышенные в три раза тарифы на газ для населения
фото 11:43 В Днепре расстреляли из гранатомета элитный внедорожник криминального авторитета