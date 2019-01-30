Политика Чрезвычайный посол Польши Ян Пекло покидает Украину, его сменил замглавы МИД

2019-01-30 15:45 81

Посол Польши в Украине Ян Пекло завершает свою дипломатическую каденцию и покидает страну.

"Сегодня официально попрощался или, вернее, сказал "до свидания" Яну Пекло, который завершает свою каденцию в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Польша в Украине.

Два крайних года нам приходилось тесно контактировать, плодотворно сотрудничать, решать непростые вопросы. Были и сложные моменты, кое-что не удалось сделать несмотря на добрую волю и совместные усилия", - сообщил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

По его словам, екло был и остается "добрым другом нашей страны, достойным представителем Польского народа, прирожденным аналитиком, незаурядной творческой личностью".

Вместо него президент Польши Анджей Дуда назначил послом в Украине заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого.

НАША СПРАВКА:

Ян Пекло назначен послом Польши в Украине в октябре 2016 года. До этого возглавлял Фонд польско-украинского сотрудничества PAUCI. О его отзыве стало известно 19 декабря, на родину он отправится 31 января.