Политика Президент Польши Анджей Дуда преклонил колени на мемориале украинским воинам

2022-08-15 14:31

На военном кладбище в Варшаве президент Польши Анджей Дуда почтил память бойцов Украинской Народной Республики (УНР). Об этом сообщили в канцелярии главы государства.

"Президент Анджей Дуда воздал дань уважения воинам УНР, которые в 1920 году плечом к плечу с воинами Войска Польского воевали против большевиков", - говорится в сообщении.

Отметим, каждый год в канун Дня вооруженных сил Польши, который отмечают 15 августа, на варшавском Полонском кладбище происходит чествование воинов, павших в боях с большевиками в 1920 году.

Ранее польский президент, посетив выставку "Варшава-Мариуполь - города руин, города борьбы, города надежды", заявил, что зверства россиян в Мариуполе сравнимы с действиями фашистов в Варшаве во время Второй мировой войны.

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