Коронавирус Украина заняла 7-е место в Европе по количеству выздоровевших от коронавируса

2021-05-27 11:22

В Украине по состоянию на 27 мая от коронавируса вылечились 2 006 918 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Так, за минувшие сутки выздоровели 16 867 пациентов. При этом инфицировались коронавирусом в четыре раза меньше - 3,5 тыс. человек.

Согласно данным СНБО, за прошедшие сутки больше всего человек выздоровели в Одесской области (3255) и г. Киеве (3196).

По данным сайта Worldometers, на сегодня Украина занимает 7-е место в Европе по количеству выздоровевших от коронавируса. На 6-м месте - Польша с показателем 2,6 млн выздоровевших. В мире Украина идет на 15-м месте.

За время пандемии в Украине обнаружили 2 193 367 случаев Covid-19. При этом 2 006 918 человек (+16 867 за сутки) уже выздоровели и были выписаны из медучреждений. Однако 50 076 (+183) пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией.