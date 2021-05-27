Спорт Два ключевых игрока сборной Украины пропустят Евро-2020

2021-05-27 17:40

Полузащитник донецкого «Шахтера» Евгений Коноплянка и игрок «Аталанты» Виктор Коваленко не смогут помочь сборной на Евро-2020.

Как сообщает Football.ua, Коноплянка не успеет в полной мере восстановиться от мышечного повреждения, которое он получил весной, из-за чего пропустил финиш чемпионата. Ожидалось, что вингер сможет восстановиться к началу ЧЕ.

Также из-за травмы Евро пропустит Коваленко. Он уже находится в Киев, где сделал МРТ. Результат анализа - частичный разрыв задней поверхности бедра. Он сможет приступить к тренировкам лишь с 15 июня.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, который попал в расширенный список сборной Украины, не поможет команде на Евро-2020.

Также мы писали, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ничью с Бахрейном (1:1) в товарищеском матче, который состоялся на ОСК Металлист.