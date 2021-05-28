Спорт Лондонский Тоттенхэм намерен пригласить Сергея Реброва на тренерский мостик

2021-05-28 12:05

Главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров является одним из кандидатов на должность главного тренера Тоттенхэма.

Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский клуб рассматривает украинца в качестве альтернативного варианта.

"Шпоры" рассчитывают вернуть на эту должность Маурисио Почеттино, но если переговоры ни к чему не приведут, то клуб рассмотрит вариант с Ребровым, который хочет уйти из Ференцвароша.

Стоит отметить, что во времена своей игровой карьеры Ребров провел два сезона в Тоттенхэме - с 2000 по 2002 годы.

В минувшем сезоне Тоттенхэм занял седьмое место, что обеспечило команде участие в новом турнире - Лиге конференций.

Напомним, у Сергея Реброва подписан контракт с "Ференцварошем", по которому ему осталось поработать еще год в Будапеште. Под его руководством клуб снова оформил чемпионский титул, на достойном уровне выступал в еврокубках.

 

 

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