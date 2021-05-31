Коронавирус Беларусь снизит экспорт бензина в Украину - СМИ

2021-05-31 19:05

 

Вместо традиционных 55 тысяч тонн бензина А-95 в июне Беларусь поставит в Украину всего 10 тысяч тонн.

Белорусская нефтяная компания сократит поставки бензина марки А-95 в Украину в июне более чем в пять раз - до 10 тысяч тонн. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник.

Отмечается, решение было принято после новости о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс т", - сказал собеседник издания.

Отметим, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тысяч тонн в месяц.

Напомним, 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Но уже 16 мая в Минэкономики разъяснили, что это постановление не касается "брендового премиального топлива" с улучшенными показателями качества.

subscriber subscriber

Еще по теме

​Лето в Украине начнется с ливней: синоптики рассказали, когда ждать настоящего тепла

2021-05-31 16:20

Москва наивно полагает, что сможет защитить Беларусь от санкций ЕС

2021-05-31 15:43

Как проходит вакцинация в Украине: за сутки прививку получили более 6 тысяч человек

2021-05-31 14:42

Новый глава МОЗ Украины пояснил, почему пробуксовывает вакцинация

2021-05-31 10:22

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Иммунитет после COVID-19 может длиться до года, - исследование

2021-05-31 19:40

Беларусь снизит экспорт бензина в Украину - СМИ

2021-05-31 19:05

В мире зафиксирован самый низкий уровень новых случаев заражения с начала весны

2021-05-31 15:04

На лето Минздрав может ослабить карантинные ограничения

2021-05-31 13:43
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Иммунитет после COVID-19 может длиться до года, - исследование 2021-05-31 19:40
Беларусь снизит экспорт бензина в Украину - СМИ 2021-05-31 19:05
В мире зафиксирован самый низкий уровень новых случаев заражения с начала весны 2021-05-31 15:04
На лето Минздрав может ослабить карантинные ограничения 2021-05-31 13:43