Коронавирус Беларусь снизит экспорт бензина в Украину - СМИ

2021-05-31 19:05

Вместо традиционных 55 тысяч тонн бензина А-95 в июне Беларусь поставит в Украину всего 10 тысяч тонн.

Белорусская нефтяная компания сократит поставки бензина марки А-95 в Украину в июне более чем в пять раз - до 10 тысяч тонн. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источник.

Отмечается, решение было принято после новости о намерении БНК обнулить поставки этой марки в июне.

"В пятницу вопрос вновь был вынесен на обсуждение, сегодня уже есть решение, будет около 10 тыс т", - сказал собеседник издания.

Отметим, нормативный объем поставок белорусского бензина составляет 55 тысяч тонн в месяц.

Напомним, 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. Но уже 16 мая в Минэкономики разъяснили, что это постановление не касается "брендового премиального топлива" с улучшенными показателями качества.