Коронавирус Иммунитет после COVID-19 может длиться до года, - исследование

2021-05-31 19:40

 

Иммунитет, приобретенный после перенесения COVID-19, может длиться почти в течение года. К такому выводу пришли ученые, которые проанализировали данные 15 тысяч пациентов из северного региона Италии.

Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine, передает Medical Xpress.

Ученые исследовали, как часто люди, переболевшие COVID-19, повторно заражались коронавирусом. Повторное заражение определялось как возникновение нового заболевания по крайней мере через 90 дней после полного исчезновения первой инфекции.

Из 15 тысяч пациентов у почти 13 тысяч через 90 дней был отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и только у 1579 человек вновь подтвердили COVID-19.

Согласно исследованию, в течение года лишь 3,9% людей, которые никогда не болели COVID-19, заразились коронавирусом. И только 5 человек (0,31%) из тех, кто уже болел раньше, повторно заразились коронавирусом. При этом четверо из этих людей работали в больницах или посещали их, что увеличило риск заражения.

Исследователи отметили, что повторное заражение обычно происходило после значительного времени после первого перенесения болезни. В среднем между случаями проходило 230 дней.

"Естественный иммунитет к коронавирусу, вероятно, обеспечивает защиту в течение как минимум года, что аналогично защите вакцин, о которой сообщали в недавних исследованиях", - заявили исследователи.

В то же время ученые рекомендуют не отказываться от вакцинации, даже после перенесения COVID-19, поскольку до сих пор не понятно, как естественный иммунитет защищает от новых штаммов коронавируса.

Напомним, недавно в Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу. Более чем половина населения страны переболела или была вакцинирована от коронавируса.

Добавим, первой страной в Европейском союзе, где был сформирован коллективный иммунитет от COVID-19, стала Мальта.

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Коронавирус

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