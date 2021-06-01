Спорт Шевченко огласил окончательную заявку на Евро-2020

2021-06-01 22:00

 

Тренерский штаб сборной Украины определился с окончательной заявкой на Евро-2020.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

По решению тренерского штаба турнир пропустят Андрей Лунин, Александр Сирота, Богдан Леднев, Артем Бондаренко и Богдан Михайличенко.

Вратари: 1. Георгий Бущан (Динамо), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: 2. Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – Динамо), 4. Сергей Кривцов, 22. Николай Матвиенко (оба – Шахтер).

Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (все – Шахтер), 5. Сергей Сидорчук, 10. Николай Шапаренко, 15. Виктор Цыганков (все – Динамо), 7. Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), 8. Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), 14 Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), 17. Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), 18. Роман Безус (Гент, Бельгия), 20. Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия).

Нападающие: 9. Роман Яремчук (Гент, Бельгия), 19 Артем Беседин (Динамо), 26. Артем Довбик (Днепр-1).

Первенство Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет в одной группе вместе с национальными командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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