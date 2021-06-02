Коронавирус ВОЗ одобрил для экстренного применения китайскую вакцину, которую Украина уже использует

2021-06-02 14:21

Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного использования китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac от компании Sinovac, которой производится вакцинация в Украине. И для нашей страны это будет иметь самые непосредственные последствия.

ВОЗ рекомендовало вакцину для использования по схеме введения двух доз с интервалом от двух до четырех недель.

"Результаты эффективности вакцины показали, что вакцина предотвратила симптоматическое заболевание у 51% вакцинированных и предотвратила тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию у 100% изучаемого населения", – отмечается в сообщении ВОЗ.

Данные об иммуногенности препарата показывают, что вакцина, вероятно, будет иметь защитный эффект и у пожилых людей.

"Нет оснований полагать, что вакцина имеет разный профиль безопасности для пожилых и молодых людей", – говорят в ВОЗ.

По состоянию на данное время Украина уже получила 1,7 млн доз вакцины производства компании Sinovac.

Вакциной CoronaVac в Украине сейчас прививают граждан от 65 лет и старше, маломобильные группы населения и граждан, ухаживающих за маломобильными, спортсменов, работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО, представителей ВСУ, МВД, работников предприятий критической инфраструктуры, а также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение Дія.