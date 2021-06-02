Украина Работающим украинцам повысят пенсии и доплатят за апрель и май задним числом

2021-06-02 18:20

Советник министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что с 1 июня некоторым украинцам повысят пенсии.

Как разъяснил он в эфире одного из украинских телеканалов, видео которого опубликовали на странице Минсоцполитики в Facebook, повышенные выплаты с июня получат украинцы, которые после выхода на пенсию продолжали работать и получили дополнительный страховой стаж.

«Пересчет будет произведен для тех, кто отработал очередные два года. Он будет проведен с 1 апреля и, соответственно, в июне они получат не только повышенный размер, но и доплату за апрель-май», - сказал Шамбир.

Он также объяснил, что повышение проведут в июне, а не апреле потому, что в Украине введена квартальная отчетность, а органы ПФУ должны принимать данные о работе, в частности и о страховом стаже, по февраль. Отчеты за этот период должны подаваться до 9 мая.

«Мы имеем информацию, обработанную для того, чтобы можно было провести выплаты в июне. Но еще раз повторю, эти переводы делаются с 1 апреля», - пояснил Шамбир.

Кроме того, чиновник отметил, что точную сумму повышения пенсий сказать нельзя, ведь размер выплаты считается для каждого индивидуально и зависит от зарплаты и стажа. Он подчеркнул, что средний размер повышения составит около 170-180 грн.

Отметим, что согласно закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» пенсии работающим пенсионерам индексируют ежегодно 1 апреля.

Под перерасчет попадают выплаты пенсионеров, которые после выхода на заслуженный отдых накопили не менее 24 месяцев страхового стажа или если после предыдущего перерасчета прошло менее 2 лет.

Также отметим, что право на перерасчет определяют по накопленному стажу до 1 марта текущего года.