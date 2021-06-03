Политика Европейское агентство авиабезопасности запретило полеты в воздушном пространстве Беларуси

2021-06-03 13:24

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) приняло суровое решение относительно безопасности полетов с требованием к странам-членам организации обязать национальных перевозчиков избегать воздушного пространства Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций. 

Как сообщается на сайте EASA, требование обходить район полетной информации Минск связано с принудительной посадкой рейса FR4978 авиакомпании Ryanair 23 мая.

"От национальных агентств требуется, чтобы эти меры были введены в действие в течение двух дней и проинформировать EASA о предпринятых шагах", – говорится в сообщении.

Еврорегулятор заявил, что его решение призвано уменьшить потенциальный риск для пассажиров и экипажей. Это решение будет периодически пересматриваться, но не чаще, чем раз в месяц.

Напомним, 24 мая на саммите Евросоюза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС. Своим авиакомпаниям лидеры Содружества также рекомендовали отказаться от полетов в Минск. Аналогичное решение приняла Украина.

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