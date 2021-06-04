Коронавирус COVID-19 в Украине: за сутки прирост новых случаев заражения снизился еще на 10%

2021-06-04 10:22

За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 266 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это примерно на 10% меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях.

"Среди заболевших – 82 ребенка и 20 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 963 человека; летальных случаев – 95; выздоровели – 8 291 человека", – говорится в сообщении МОЗ.

Общее количество инфицированных с начала пандемии составило 2 211 683 человека, 51 054 пациента скончались, 2 080 382 человека выздоровели.

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