Мир Огненное кольцо 2021: когда, где и как наблюдать необычное солнечное затмение

2021-06-07 21:20

 

10 июня жители Земли смогут наблюдать необычное астрономическое явление - кольцевое солнечное затмение.

Об этом пишет Укринформ.

Кольцевое солнечное затмение происходит так же как и полное, но Луна при этом на большем расстоянии от Земли, поэтому не заслоняет Солнце полностью, оставляя "огненное кольцо" вокруг себя.

10 июня 2021 года в 13:42 по киевскому времени, состоится кольцеобразное солнечное затмение, во время которого тень от Луны будет двигаться со скоростью 1 км / сек.

Лучше всего это природное явление увидят жители Северной Канады, Гренландии и Дальнего Востока.

В период солнечного затмения Луна станет между Солнцем и Землей, от этого и название.

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У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь 2021-06-07 17:00
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