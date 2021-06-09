Коронавирус Когда и где вакцину против COVID-19 сделают бесплатной для всех

2021-06-09 15:21

Индийское федеральное правительство предоставит вакцины против COVID-19 бесплатно всем гражданам страны старше 18 лет уже с 21 июня, сообщает The Guardian.

"Решено, что с 21 июня все взрослые старше 18 лет будут вакцинированы бесплатно. Бедные, ниже среднего класса, средний класс и выше среднего класса - в рамках федеральной правительственной программы каждый получит бесплатные вакцины", - заявил глава правительства.

The Guardian отмечает, что объявление сделали после нескольких недель критики неудачного внедрения программы по вакцинации, которым охвачено менее 5% оценочного взрослого населения Индии (950 млн человек).

Ранее бесплатные прививки делали в Индии, в основном, пожилым людям. Властями штатов, в это же время, предложили организовывать платную вакцинацию.

Напомним, в мае в Индии ежедневно выявляли не менее 300 тысяч новых заболевших. В июне цифры статистики снизились - за 24 часа регистрируют около 120 тысяч новых заболевших. С начала вакцинации в Индии сделали более 228 миллионов прививок от коронавируса. В связи со вспышкой заболеваемости, страна ограничила экспорт вакцин.