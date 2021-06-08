Спорт Нидерланды понесли серьезную потерю перед битвой с Украиной на Евро-2020

2021-06-08 20:00

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы из-за травмы. Таким образом, он не сыграет, в том числе, и в матче со сборной Украины.

Об этом сообщается в официальном твиттере нидерландской футбольной сборной.

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур принял решение не вызывать никого на замену хавбеку.

24-летний ван де Бек вызывается в сборную с 2017 года. Всего он сыграл за национальную команду 19 матчей и забил три гола.

Матч Нидерланды - Украина пройдет 13 июня в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена". Также нидерландцы проведут в Амстердаме поединки с национальными командами Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня).

Ранее сообщалось, что украинских фанатов не пустят на матч Нидерланды - Украина.