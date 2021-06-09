Курьезы видео «Коронавирусная» мышь вызвала панику на борту - в Индии срочно посадили пассажирский Boeing 737

2021-06-09 15:44

Самолет Air India, который направлялся из Нью-Дели (Индия) в Ньюарк (США), пришлось экстренно посадить, так как в салон проникла летучая мышь, которая носясь по нему, пугала пассажиров, сообщается в Telegramm.

«Коронавирусная» мышь вызвала панику у пассажиров бизнес-класса и через 30 минут о ней доложили командиру воздушного судна, и он развернул Boeing 737 обратно в аэропорт имени Индиры Ганди.

После посадки летучую мышь поймали зоозащитники, которые отпустили ее обратно в дикую природу. Так что попасть в США животному так и не удалось.

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