Мир Врачи предупредили об опасности передозировки витамина D

2021-06-09 19:20

Витамин D укрепляет кости, защищает зубы от болезней, а мышцы – от спазмов. Также он помогает заживлять все царапинки, снимает воспаление, укрепляет иммунитет.

В организм он поступает из следующий источников: образуется под кожей под воздействием солнечных лучей, также он содержится в некоторых продуктах. Также этот витамин выпускают в виде таблеток. Однако неконтролируемое употребление медикаментов может привести к страшным последствиям.

Об этом сообщает канал «Украина» со ссылкой на объяснение экспертов-диетологов.

Они отметили, что витамин D – один из главных факторов формирования здорового организма. С его помощью полноценно функционирует нервная система, щитовидная железа и половые органы.

«Он обладает способностью препятствовать развитию различных заболеваний, начиная с лишнего веса, инсультов, инфарктов и заканчивая простудами и гриппом. С едой к нам поступает два вида витамина D, витамин D2 содержится в растительной пище – это темно-зеленые овощи и зелень, а витамин D3 – это более активная форма, которая поступает из продуктов животного происхождения, также относится к категории жирорастворимых витаминов», – рассказали диетологи.

Безопасное количество витамина D можно получить из пищи. Больше всего его в рыбьем жире: в одной чайной ложке – две нормы. Много витамина D в 150 граммах лосося, 300 мл молока, в 100 граммах белых грибов.

Также важно разнообразить свое питание. Три раза в неделю принимать по 2 вареных яйца с жидким желтком, дважды в неделю – 200 граммов морской жирной рыбы, раз в неделю – 100 граммов печени трески.

Однако стоит контролировать количество поступления этого витамина в организм.

«Одним из симптомов избытка витамина D или побочным явлением больших его доз может быть тошнота, рвота, плохое самочувствие, нарушение сна и усиленное отложение кальция в организме, буквально во всех тканях, в том числе сосудах и почках», – рассказала диетолог Карина Дайнеко.

Этот витамин нельзя накопить его в организме невозможно, поэтому всегда надо пополнять его запасы внутри с помощью правильного питания и контролируемого пребывания на солнце.