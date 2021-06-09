Мир Учёные решили нанести на карту мира ещё один океан

2021-06-09 20:40

Картографы официально признали ещё один океан - Южный. Теперь в мире насчитывается пять океанов.

Национальное географическое общество изменит вои карты и атласы, нанеся на них ещё один океан - Южный.

Об этом сообщило издание National Geographic.

Географ общества Алекс Тейт рассказал, что термин "Южный океан" давно используется в обществе, но в науке он не был идентифицирован как отдельный водоём, поскольку не существовало никакого международного соглашения о нём. Теперь на планете насчитывается пять океанов: Тихий, Атлантический, Индийский, Южный и Северно-Ледовитый.

К Южному океану относят воды, которые окружают Антарктиду. Северная граница водоёма установлена Теением Западных ветров. По оценкам географов, оно появилось около 34 млн лет назад, когда Антарктида отделилась от Южной Америки.