Мир Медики назвали самый полезный вид шоколада

2021-06-09 21:40

Специалисты установили, какой вид шоколада является наиболее полезным для организма. Об этом сообщила врач-диетолог Наталья Мальцева на своей старанице в Facebook.

"Сегодня видов и сортов этой сладости известно множество, но, безусловно, самым полезным является горький шоколад. "Горьким" он называется из-за большого содержания какао – не менее 72 %, а ещё лучше 82%", — заявила врач.

Со слов медика, первое, что можно почувствовать, съедая такой шоколад – улучшение настроения. Также она отметила, что высокое содержание какао-бобов способствует выработке серотонина, который и вызывает прилив счастья.

Как известно, флавоноиды в составе горького шоколада предотвращают появление преждевременных морщинок, а также снижают вероятность возникновения рака кожи. Помимо того, они уменьшают вред от негативного воздействия ультрафиолетового излучения, а полифенолы улучшают кровообращение и снижают тромбообразование.

Диетолог также добавила, что у любителей этого сорта шоколада врачи отмечают низкие риски возникновения сахарного диабета. Теобромин, который входит в состав горького шоколада, держит в тонусе сердечную мышцу, тогда как натуральные антиоксиданты укрепляют иммунитет.

Также стало известно, что в отличие от других видов шоколада, горький имеет невысокий гликемический индекс, и его употребление положительным образом сказывается на функционировании поджелудочной железы. Не менее важное полезное свойство этого вкусного продукта – уменьшение болевых ощущений у женщин во время критических дней.

Диетолог также отметила, что в случае переедания шоколад может спровоцировать появление серьезных проблем со здоровьем.

"Помимо пользы у любого продукта имеются противопоказания. Вред в случае с горьким шоколадом (как и с другими сортами) возникает при условии избыточного потребления. Чтобы не нанести вред здоровью, нужно съедать не более 20- 25 г от плитки. Обычно это 2-3 кусочка. Хотя мы привыкли съедать сразу весь шоколад. В случае с молочными сортами это и немудрено – они просто тают во рту, и сразу хочется взять еще кусочек. Притом вред для зубов они наносят немалый. Избыточное употребление шоколада наносит сильный вред здоровью, и это не только сахарный диабет и лишний вес. Помните об этом", — сказала диетолог.