Спорт Стартовый матч фаворита Евро-2020 под угрозой срыва: что происходит

2021-06-10 16:20

Матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Швеции находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в обеих командах.

Об этом сообщает Marca.

В составах Испании и Швеции уже, как минимум, по два заболевших коронавирусом. У испанцев заразились защитник Диего Льоренте и полузащитник Серхио Бускетс. Имена шведов не разглашаются. Медицинские штабы обеих команд опасаются, что остановить распространение болезни уже невозможно. В связи с этим испанцы могут провести матч дублирующим составом. Данных футболистов уже изолировали и держат на карантине.

Матч Испания - Швеция запланирован на 14 июня. Встреча состоится в Севилье на стадионе "Олимпико де Севилья". Начало матча - в 22:00.