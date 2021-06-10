Спорт Стартовый матч фаворита Евро-2020 под угрозой срыва: что происходит

2021-06-10 16:20

 

Матч 1-го тура чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Швеции находится под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в обеих командах.

Об этом сообщает Marca.

В составах Испании и Швеции уже, как минимум, по два заболевших коронавирусом. У испанцев заразились защитник Диего Льоренте и полузащитник Серхио Бускетс. Имена шведов не разглашаются. Медицинские штабы обеих команд опасаются, что остановить распространение болезни уже невозможно. В связи с этим испанцы могут провести матч дублирующим составом. Данных футболистов уже изолировали и держат на карантине.

Матч Испания - Швеция запланирован на 14 июня. Встреча состоится в Севилье на стадионе "Олимпико де Севилья". Начало матча - в 22:00.

subscriber subscriber

Еще по теме

Инфляция ускорилась до 9,5%: Как выросли цены в Украине с начала 2021 года

2021-06-10 09:40

На территории ЕС выдали уже более миллиона паспортов вакцинации

2021-06-10 08:15

Шевченко озвучил главную задачу сборной Украины на Евро-2020

2021-06-09 17:20

В США решают, что делать после окончания строительства "Северного потока-2"

2021-06-08 21:20

Еще новости в разделе "Спорт"

Стартовый матч фаворита Евро-2020 под угрозой срыва: что происходит

2021-06-10 16:20

11 июня стартует Евро-2020: на какие сборные сегодня делают основные ставки букмекеры

2021-06-10 10:41

Кого Шева везет на Евро: 16-й Чемпионат Европы по футболу

2021-06-09 19:40

Шевченко озвучил главную задачу сборной Украины на Евро-2020

2021-06-09 17:20
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Стартовый матч фаворита Евро-2020 под угрозой срыва: что происходит 2021-06-10 16:20
11 июня стартует Евро-2020: на какие сборные сегодня делают основные ставки букмекеры 2021-06-10 10:41
Кого Шева везет на Евро: 16-й Чемпионат Европы по футболу 2021-06-09 19:40
Шевченко озвучил главную задачу сборной Украины на Евро-2020 2021-06-09 17:20