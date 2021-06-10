Коронавирус Венгрия признала украинские COVID-свидетельства

2021-06-10 19:20

Украинцы уже с 11 июня смогут путешествовать в Венгрию со свидетельствами о вакцинации. А венгры в Украину со своими.

Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства, сообщил в четверг, 10 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Приветствую коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение", - написал он.

Таким образом, будут приняты все вакцины, сертифицированные для использования в Украине, включая индийскую Covishield и китайскую CoronaVac.

Также Украина договаривается о признании COVID-свидетельств с Турцией, Молдовой и Грузией.

Как известно, с 1 июля начнут действовать COVID-сертификаты в странах ЕС и Шенгена. При этом некоторые государства уже начали их выдавать.

COVID-сертификаты ЕС будут бесплатными, получить их можно будет как в электронном, так и в бумажном виде. Главный их элемент – QR-код, с помощью которого будут проверять подлинность сертификата.

Предусмотрено также признание сертификатов, выдаваемых третьими странами, если они соответствуют критериям европейских сертификатов. Ранее сообщалось, что Украина уже ведет переговоры с Еврокомиссией о взаимном признании.